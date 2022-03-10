Россияне стоят на границе Херсона и Николаевской области. Нападать не хотят, отступать боятся - Ким

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"Зная ситуацию, хотел бы обратиться к русским оккупантам… Шанс даем в любом случае. Знаем, стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у русских? Они нападать не хотят, считают что их обманули, сказали "учения" там каждый почти говорит, но и назад вернуться не могут, потому что сказали что там, с Херсона, будут их расстреливать при отступлении. Они по селам, рядом с селами стоят и ни туда и ни сюда. Вроде и говорят, не хотят нападать, и уйти не могут", - рассказал Ким.

Детали

Глава ОГА сообщил, что будет сейчас обращаться "наверх" и согласовывать зеленый коридор для россиян, которые еще не стреляли и не совершали преступлений против мирного населения.

"Тех кто желает жить – буду организовывать горячую линию с инструкциями куда звонить, как прийти чтоб остаться живьем и не уезжать туда, не садиться в тюрьму. Это я согласовываю… Завтра выставлю телефон горячей линии для русских солдат, которые не стреляли в мирное население. Не распространяется это на артиллеристов и на ракетчиков этих вонючих. После Мариуполя вариантов у вас, ребята, нет -вам либо бежать, либо в землю", - добавил губернатор.

Ранее

Как писал УНН, накануне российские оккупанты вели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в Николаевской области с Северного и Северо-Восточного направления.