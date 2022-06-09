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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49147 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росіяни скинули бомби з дронів на прикордонні громади Сумщини - ОВА

росіяни скинули бомби з дронів на прикордонні громади Сумщини - ОВА

Київ • УНН

 • 133277 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. На Сумщині росіяни скинули бомби на прикордонні громади з дронів. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови ОВА Дмитра Живицького.

Цитата

"Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами", - повідомив він.

Деталі

О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл.

"Обидві події трапилися на території Краснопільської громади. Постраждалих немає, пошкоджений будинок", - додав голова області.

Додамо

У четвер на Сумщині літак Повітряних Сил України збив крилату ракету, що випустили окупанти.

Українські Національні Новини

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