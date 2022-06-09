росіяни скинули бомби з дронів на прикордонні громади Сумщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Сумщині росіяни скинули бомби на прикордонні громади з дронів. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови ОВА Дмитра Живицького.
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"Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами", - повідомив він.
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О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл.
"Обидві події трапилися на території Краснопільської громади. Постраждалих немає, пошкоджений будинок", - додав голова області.
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У четвер на Сумщині літак Повітряних Сил України збив крилату ракету, що випустили окупанти.