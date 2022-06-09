Літак ЗСУ на Сумщині збив російську крилату ракету

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46443 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94564 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131410 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182730 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179018 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175219 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150957 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116431 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109321 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314802 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 26709 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 24805 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22333 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20347 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 19254 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189702 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314802 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574752 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517852 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52969 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94285 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121831 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144737 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158197 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Літак ЗСУ на Сумщині збив російську крилату ракету

Літак ЗСУ на Сумщині збив російську крилату ракету

Київ • УНН

 • 149402 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У четвер на Сумщині літак Повітряних Сил України збив крилату ракету, що випустили окупанти. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністоації Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

“Сумщина. Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету”, — написав Живицький.

Раніше

Як писав УНН, окупанти за минулу добу, 8 червня, більше ніж 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Внаслідок обстрілів у Шосткинському районі Сумщини пошкоджено із подальшим загорянням службові приміщення Держприкордонслужби та господарський об’єкт цивільної інфраструктури.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16