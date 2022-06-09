Літак ЗСУ на Сумщині збив російську крилату ракету

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“Сумщина. Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету”, — написав Живицький.

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Як писав УНН, окупанти за минулу добу, 8 червня, більше ніж 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Внаслідок обстрілів у Шосткинському районі Сумщини пошкоджено із подальшим загорянням службові приміщення Держприкордонслужби та господарський об’єкт цивільної інфраструктури.