Росіяни шукають "шпигунів" на українській ЗАЕС - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У коридорах найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС - російські військові полюють на "шпигунів" серед українських працівників. Їх відвозять на допит щодо лояльності Києву, дехто не повертається, пише The Wall Street Journal, інформує УНН.
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Видання повідомляє, що за словами місцевої влади, робітників заводу та членів їхніх сімей, багато днів на кількох співробітників одягають наручники і відвозять на допит. За словами цих людей, багато хто повернувся з явними травмами після кількох днів допитів. За їхніми словами, понад десяток зникли взагалі.
За словами робітників, за частими викраденнями слідували жорстокі допити в окупованому відділенні "міліції" у місті Енергодар, де проживає багато співробітників.
Як зазначається, три тижні тому один із російських солдатів, які окупували Запорізьку АЕС в Україні з березня, стріляв у 53-річного ремонтника, якого видання називає Сергієм Швецем. Як вказано, він був серед багатьох робітників, яких росіяни підозрювали у передачі інформації силам оборони України з метою підриву російської окупації. Пан Швець, як повідомляється, залишається живим, але перебуває в критичному стані в окупованій росією лікарні. "Вони спеціально шукали його", - сказав близький родич.
За словами колег, кількома днями раніше військовослужбовці відвезли співробітника, відповідального за розвантаження палива, на тиждень із лишком, "він повернувся приголомшеним і відмовлявся говорити".
Солдати конфіскують телефони робітників, переглядають текстові повідомлення та стрічки соціальних мереж та перевіряють, чиї мовні налаштування збережені українською, а не російською, що розглядається як свідчення націоналістичних настроїв.
"Вони можуть просто підійти до вас, спровокувати і вдарити вас гвинтівкою по обличчю", - сказав один із співробітників.
"Люди просто пропадають і ніколи не повертаються", - сказав інший технік. "Деякі люди повертаються, але вони провели пару тижнів десь у підвалі, без їжі та без води… Якщо, не дай Боже, хтось дізнається, про що я тут говорив, мені кінець", - зазначає він.
Так, видання зазначає, що на станції розгорнуто понад 500 російських військовослужбовців. І частина їхньої місії саме й полягає у тому, щоб відсіяти українських партизанів серед її 11-тисячного персоналу. Вони патрулюють завод із пістолетами та гранатами на поясі, докоряючи робітникам, які розмовляють українською, а не російською, та перевіряють їхні мобільні телефони на наявність ознак лояльності Києву, пише видання.
У бункері під заводом, що охороняється, інженери росатома, російської державної корпорації з атомної енергії, створили базу, зазначає видання. І додає, що вони вимагали, щоб українські технічні фахівці пояснили нові комп'ютеризовані функції на об'єкті.
Також, за словами робітників, навколо комплексу російські солдати викопали траншеї та розмістили понад 50 одиниць бронетехніки та танків Т-72 та Т-80. "Усередині заводу росіяни повісили портрет президента росії володимира путіна. На деяких будинках висять російські прапори", - зазначає видання.
Доповнення
Міністр закордонних справ України звернувся до російських військ, аби вони припинили відкривати вогонь по Запорізькій АЕС застерігши, що вибух буде більшим, ніж на Чорнобильській в 10 раз.