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Росіяни шукають "шпигунів" на українській ЗАЕС - WSJ

Росіяни шукають "шпигунів" на українській ЗАЕС - WSJ

Київ • УНН

 • 134703 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У коридорах найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС - російські військові полюють на "шпигунів" серед українських працівників. Їх відвозять на допит щодо лояльності Києву, дехто не повертається, пише The Wall Street Journal, інформує УНН.

Деталі

Видання повідомляє, що за словами місцевої влади, робітників заводу та членів їхніх сімей, багато днів на кількох співробітників одягають наручники і відвозять на допит. За словами цих людей, багато хто повернувся з явними травмами після кількох днів допитів. За їхніми словами, понад десяток зникли взагалі.

За словами робітників, за частими викраденнями слідували жорстокі допити в окупованому відділенні "міліції" у місті Енергодар, де проживає багато співробітників.

Як зазначається, три тижні тому один із російських солдатів, які окупували Запорізьку АЕС в Україні з березня, стріляв у 53-річного ремонтника, якого видання називає Сергієм Швецем. Як вказано, він був серед багатьох робітників, яких росіяни підозрювали у передачі інформації силам оборони України з метою підриву російської окупації. Пан Швець, як повідомляється, залишається живим, але перебуває в критичному стані в окупованій росією лікарні. "Вони спеціально шукали його", - сказав близький родич.

За словами колег, кількома днями раніше військовослужбовці відвезли співробітника, відповідального за розвантаження палива, на тиждень із лишком, "він повернувся приголомшеним і відмовлявся говорити". 

Солдати конфіскують телефони робітників, переглядають текстові повідомлення та стрічки соціальних мереж та перевіряють, чиї мовні налаштування збережені українською, а не російською, що розглядається як свідчення націоналістичних настроїв.

"Вони можуть просто підійти до вас, спровокувати і вдарити вас гвинтівкою по обличчю", - сказав один із співробітників.

"Люди просто пропадають і ніколи не повертаються", - сказав інший технік. "Деякі люди повертаються, але вони провели пару тижнів десь у підвалі, без їжі та без води… Якщо, не дай Боже, хтось дізнається, про що я тут говорив, мені кінець", - зазначає він.

Так, видання зазначає, що на станції розгорнуто понад 500 російських військовослужбовців. І частина їхньої місії саме й полягає у тому, щоб відсіяти українських партизанів серед її 11-тисячного персоналу. Вони патрулюють завод із пістолетами та гранатами на поясі, докоряючи робітникам, які розмовляють українською, а не російською, та перевіряють їхні мобільні телефони на наявність ознак лояльності Києву, пише видання.

У бункері під заводом, що охороняється, інженери росатома, російської державної корпорації з атомної енергії, створили базу, зазначає видання. І додає, що вони вимагали, щоб українські технічні фахівці пояснили нові комп'ютеризовані функції на об'єкті.

Також, за словами робітників, навколо комплексу російські солдати викопали траншеї та розмістили понад 50 одиниць бронетехніки та танків Т-72 та Т-80. "Усередині заводу росіяни повісили портрет президента росії володимира путіна. На деяких будинках висять російські прапори", - зазначає видання.

Доповнення

Міністр закордонних справ України звернувся до російських військ, аби вони припинили відкривати вогонь по Запорізькій АЕС застерігши, що вибух буде більшим, ніж на Чорнобильській в 10 раз.

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