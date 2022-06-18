Россияне ищут "шпионов" на украинской ЗАЭС - WSJ

Детали

Издание сообщает, что, по словам местных властей, рабочих завода и членов их семей, много дней на нескольких сотрудников одевают наручники и увозят на допрос. По словам этих людей, многие вернулись с явными травмами после нескольких дней допросов. По их словам, более десятка исчезли вообще.

По словам рабочих, за частыми похищениями следовали жестокие допросы в оккупированном отделении "милиции" в городе Энергодар, где проживает много сотрудников.

Как отмечается, три недели назад один из российских солдат, оккупировавших Запорожскую АЭС в Украине с марта, стрелял в 53-летнего ремонтника, которого издание называет Сергеем Швецом. Как отмечено, он был среди многих рабочих, которых россияне подозревали в передаче информации силам обороны Украины с целью подрыва российской оккупации. Господин Швец, как сообщается, остается живым, но находится в критическом состоянии в оккупированной россией больнице. "Они специально искали его", – сказал близкий родственник.

По словам коллег, несколькими днями ранее военнослужащие увезли сотрудника, ответственного за разгрузку топлива, на неделю с небольшим, "он вернулся потрясенным и отказывался говорить".

Солдаты конфискуют телефоны рабочих, просматривают текстовые сообщения и ленты социальных сетей и проверяют, чьи языковые настройки сохранены на украинском, а не на русском, что рассматривается как свидетельство националистических настроений.

"Они могут просто подойти к вам, спровоцировать и ударить вас винтовкой по лицу", – сказал один из сотрудников.

"Люди просто пропадают и никогда не возвращаются", – сказал другой техник. "Некоторые люди возвращаются, но они провели пару недель где-то в подвале, без пищи и без воды… Если, не дай Бог, кто узнает, о чем я здесь говорил, мне конец", - говорит он.

Так, издание отмечает, что на станции развернуто более 500 российских военнослужащих. И часть их миссии как раз и состоит в том, чтобы отсеять украинских партизан среди ее 11-тысячного персонала. Они патрулируют станцию с пистолетами и гранатами на поясе, делая выговоры рабочим, которые говорят на украинском, а не на русском, и проверяют их мобильные телефоны на наличие признаков лояльности Киеву, пишет издание.

В бункере под охраняемым заводом инженеры росатома, российской государственной корпорации по атомной энергии, создали базу, отмечает издание. И добавляет, что они потребовали, чтобы украинские технические специалисты объяснили новые компьютеризированные функции на объекте.

Также, по словам рабочих, вокруг комплекса российские солдаты вырыли траншеи и разместили более 50 единиц бронетехники и танков Т-72 и Т-80. "Внутри завода россияне повесили портрет президента россии владимира путина. На некоторых домах висят российские флаги", - отмечает издание.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины обратился к российским войскам, чтобы они прекратили открывать огонь по Запорожской АЭС, предупредив, что взрыв будет больше, чем на Чернобыльской, в ​​10 раз.