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Россияне ищут "шпионов" на украинской ЗАЭС - WSJ

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В коридорах крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – российские военные охотятся на "шпионов" среди украинских работников. Их увозят на допрос по поводу лояльности Киеву, некоторые не возвращаются, пишет The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Издание сообщает, что, по словам местных властей, рабочих завода и членов их семей, много дней на нескольких сотрудников одевают наручники и увозят на допрос. По словам этих людей, многие вернулись с явными травмами после нескольких дней допросов. По их словам, более десятка исчезли вообще.

По словам рабочих, за частыми похищениями следовали жестокие допросы в оккупированном отделении "милиции" в городе Энергодар, где проживает много сотрудников.

Как отмечается, три недели назад один из российских солдат, оккупировавших Запорожскую АЭС в Украине с марта, стрелял в 53-летнего ремонтника, которого издание называет Сергеем Швецом. Как отмечено, он был среди многих рабочих, которых россияне подозревали в передаче информации силам обороны Украины с целью подрыва российской оккупации. Господин Швец, как сообщается, остается живым, но находится в критическом состоянии в оккупированной россией больнице. "Они специально искали его", – сказал близкий родственник.

По словам коллег, несколькими днями ранее военнослужащие увезли сотрудника, ответственного за разгрузку топлива, на неделю с небольшим, "он вернулся потрясенным и отказывался говорить". 

Солдаты конфискуют телефоны рабочих, просматривают текстовые сообщения и ленты социальных сетей и проверяют, чьи языковые настройки сохранены на украинском, а не на русском, что рассматривается как свидетельство националистических настроений.

"Они могут просто подойти к вам, спровоцировать и ударить вас винтовкой по лицу", – сказал один из сотрудников.

"Люди просто пропадают и никогда не возвращаются", – сказал другой техник. "Некоторые люди возвращаются, но они провели пару недель где-то в подвале, без пищи и без воды… Если, не дай Бог, кто узнает, о чем я здесь говорил, мне конец", - говорит он.

Так, издание отмечает, что на станции развернуто более 500 российских военнослужащих. И часть их миссии как раз и состоит в том, чтобы отсеять украинских партизан среди ее 11-тысячного персонала. Они патрулируют станцию с пистолетами и гранатами на поясе, делая выговоры рабочим, которые говорят на украинском, а не на русском, и проверяют их мобильные телефоны на наличие признаков лояльности Киеву, пишет издание.

В бункере под охраняемым заводом инженеры росатома, российской государственной корпорации по атомной энергии, создали базу, отмечает издание. И добавляет, что они потребовали, чтобы украинские технические специалисты объяснили новые компьютеризированные функции на объекте.

Также, по словам рабочих, вокруг комплекса российские солдаты вырыли траншеи и разместили более 50 единиц бронетехники и танков Т-72 и Т-80. "Внутри завода россияне повесили портрет президента россии владимира путина. На некоторых домах висят российские флаги", - отмечает издание.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины обратился к российским войскам, чтобы они прекратили открывать огонь по Запорожской АЭС, предупредив, что взрыв будет больше, чем на Чернобыльской, в ​​10 раз.

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