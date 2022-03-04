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Кулеба: якщо Запорізька АЕС вибухне, то вибух буде в 10 разів більший за Чорнобиль

Кулеба: якщо Запорізька АЕС вибухне, то вибух буде в 10 разів більший за Чорнобиль

Київ • УНН

 • 946576 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр закордонних справ України звернувся до російських військ, аби вони припинили вогонь по Запорізькій АЕС застерігши, що вибух був більшим ніж на Чорнобильській в 10 раз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Міністра.

Цитата

"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.

Прямий ефір щодо ситуації на Запорізькій АЕС можна спостерігати на Youtube.

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