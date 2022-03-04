Кулеба: если Запорожская АЭС взорвется, то взрыв будет в 10 раз больше за Чернобыль

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины обратился к русским войскам, чтобы они прекратили огонь по Запорожской АЭС предупредив, что взрыв был больше чем на Чернобыльской в 10 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра.