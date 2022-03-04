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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

 • 143003 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Андрій Тус представник радіаційної Запорізької АЕС в ефірі телеканалу Рада повідомив про обстріли Запорізької АЕС та які наслідки може презвести вибух АЕС. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Представник радіаційної Запорізької АЕС помідовив про місця загорання та наслідки.

Цитата

"Не можу прокоментувати всього. Але камера знаходиться на адмін будівлі атомної станції, яка поряд із першим енергоблоком. І ми бачимо що дим саме на цьому приміщенні. Де ще виникла пожежа - зараз виясняємо. В прешу чергу потрібно припинити вогонь і почати ліквідовувати ті наслідки що є. Персонал знаходиться на місцях робочих і забезпечує безпеку виробництва. Вони обов'язково будуть дотримуватись регламентів і проведуть операції щоб перевести енергоблоки у безпечний стан. але з продовженням обстрілів ніхто не може прогнозувати чим завершиться це.

Це атомний об'єкт, найбільший та найпотужніший в Європі. І наслідки можуть бути трансграничними, як вийдуть за межу України чи навіть Європи", - додав Андрій Тус.

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