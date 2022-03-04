В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Андрій Тус представник радіаційної Запорізької АЕС в ефірі телеканалу Рада повідомив про обстріли Запорізької АЕС та які наслідки може презвести вибух АЕС. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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Представник радіаційної Запорізької АЕС помідовив про місця загорання та наслідки.
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"Не можу прокоментувати всього. Але камера знаходиться на адмін будівлі атомної станції, яка поряд із першим енергоблоком. І ми бачимо що дим саме на цьому приміщенні. Де ще виникла пожежа - зараз виясняємо. В прешу чергу потрібно припинити вогонь і почати ліквідовувати ті наслідки що є. Персонал знаходиться на місцях робочих і забезпечує безпеку виробництва. Вони обов'язково будуть дотримуватись регламентів і проведуть операції щоб перевести енергоблоки у безпечний стан. але з продовженням обстрілів ніхто не може прогнозувати чим завершиться це.
Це атомний об'єкт, найбільший та найпотужніший в Європі. І наслідки можуть бути трансграничними, як вийдуть за межу України чи навіть Європи", - додав Андрій Тус.