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15 марта, 19:03 • 79452 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119914 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112565 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107114 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94342 просмотра

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15 марта, 11:23 • 92884 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81449 просмотра

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В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС

В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 142998 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Андрей Тус представитель радиационной Запорожской АЭС в эфире телеканала Рада сообщил об обстрелах Запорожской АЭС и какие последствия может привести к взрыву АЭС. Об этом сообщает корреспондент УНН.

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Представитель радиационной Запорожской АЭС помедлил о местах возгорания и последствиях.

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"Не могу прокомментировать всего. Но камера находится на админ здания атомной станции, которая рядом с первым энергоблоком. И мы видим, что дым именно на этом помещении. Где еще возник пожар - сейчас выясняем. В первую очередь нужно прекратить огонь и начать ликвидировать эти последствия". Персонал находится на местах рабочих и обеспечивает безопасность производства, они обязательно будут соблюдать регламенты и проведут операции, чтобы перевести энергоблоки в безопасное состояние, но с продолжением обстрелов никто не может прогнозировать, чем завершится это.

Это атомный объект, самый большой и мощный в Европе. И последствия могут быть трансграничными, как выйдут за пределы Украины или Европы», - добавил Андрей Тус.

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