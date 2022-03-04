В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Андрей Тус представитель радиационной Запорожской АЭС в эфире телеканала Рада сообщил об обстрелах Запорожской АЭС и какие последствия может привести к взрыву АЭС. Об этом сообщает корреспондент УНН.
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Представитель радиационной Запорожской АЭС помедлил о местах возгорания и последствиях.
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"Не могу прокомментировать всего. Но камера находится на админ здания атомной станции, которая рядом с первым энергоблоком. И мы видим, что дым именно на этом помещении. Где еще возник пожар - сейчас выясняем. В первую очередь нужно прекратить огонь и начать ликвидировать эти последствия". Персонал находится на местах рабочих и обеспечивает безопасность производства, они обязательно будут соблюдать регламенты и проведут операции, чтобы перевести энергоблоки в безопасное состояние, но с продолжением обстрелов никто не может прогнозировать, чем завершится это.
Это атомный объект, самый большой и мощный в Европе. И последствия могут быть трансграничными, как выйдут за пределы Украины или Европы», - добавил Андрей Тус.