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росіяни понад 70 разів обстріляли Херсонщину: поцілили у будівлю церкви, поранили двох людей

росіяни понад 70 разів обстріляли Херсонщину: поцілили у будівлю церкви, поранили двох людей

Київ • УНН

 • 914226 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Російські загарбники за минулу добу понад 70 разів обстріляли Херсонську область. Поцілили по території заводу в Херсоні та будівлі церкви в області. Поранено двох людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

«За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів», - написав Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні та будівлю церкви Бериславського району.

«Через російську агресію двоє людей дістали поранення», - повідомив Прокудін.

Доповнення

Російські війська за 4 травня 95 разів обстріляли Херсонську область, відомо про двох поранених людей.

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