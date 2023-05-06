россияне более 70 раз обстреляли Херсонскую область: попали в здание церкви, ранили двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские захватчики за минувшие сутки более 70 раз обстреляли Херсонскую область. Попали по территории завода в Херсоне и зданию церкви в области. Ранены два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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«За минувшие сутки противник совершил – 71 обстрел, выпустив 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 11 раз», - написал Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне и здание церкви Бериславского района.
«Из-за российской агрессии два человека получили ранения», - сообщил Прокудин.
Дополнение
Российские войска за 4 мая 95 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух раненых людях.