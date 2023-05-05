Херсон росіяни атакували 5 разів, по області випустили понад 530 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські війська за 4 травня 95 разів обстріляли Херсонську область, відомо про двох поранених людей. Про це повідомили в Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
Деталі
За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 95 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 538 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, ПТРК, безпілотників та авіації.
Херсон ворог атакував 5 разів, випустивши по місту 21 снаряд, повідомили в ОВА.
російські військові, як зазначається, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу у Бериславі.
"Минулої доби через російську агресію двоє людей дістали поранення", - вказали в ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.