Херсон россияне атаковали 5 раз, по области выпустили более 530 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские войска за 4 мая 95 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух раненых людях. Об этом сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 95 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Выпустили 538 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, ПТРК, беспилотников и авиации.
Херсон враг атаковал 5 раз, выпустив по городу 21 снаряд, сообщили в ОВА.
российские военные, как отмечается, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и сооружения завода в Бериславе.
"За прошедшие сутки из-за российской агрессии два человека получили ранения", - указали в ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.