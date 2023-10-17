росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але вже менш активно
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, проте вже менш активно це проходить. В рашистів набагато поменшало бронетехніки, але вони продовжують «кидати» вперед піхоту. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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“У зоні відповідальності ОСУВ „Таврія“ ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Менш активно це проходить зараз. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога”, — сказав Штупун.
Він зазначив, що в росіян набагато поменшало бронетехніки, але вони продовжують “кидати” вперед піхоту, намагаються йти досить великими групами.
“Ну, вже не йти, вже повзають. Ми не даємо їм йти нормально, продовжуємо нищити”, — сказав Штупун.
На запитання, які сили штурмують Авдіївку, Штупун відповів: “Різні. Це в основному мотострільці, також фіксуються мобілізовані з тимчасово окупованих територій. Також фіксуються підрозділи “шторм-z” і “шторм”.
Також Штупун пояснив чим зумовлене зниження інтенсивності наступальних дій росіян.
“Зумовлено тим, що вони зазнали величезних втрат, і навіть в росіян з’являються якісь думки, навіть росіяни хочуть жити, тому зараз бажаючих стало менше”, — розповів Штупун.
Доповнення
Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що в Авдіївці третій день спостерігається спадання напруги та зменшення обстрілів, але не можна виключати другу спробу штурму міста.