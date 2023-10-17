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росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але вже менш активно

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, проте вже менш активно це проходить. В рашистів набагато поменшало бронетехніки, але вони продовжують «кидати» вперед піхоту. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але вже менш активно

Цитата

“У зоні відповідальності ОСУВ „Таврія“ ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Менш активно це проходить зараз. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога”, — сказав Штупун.

Він зазначив, що в росіян набагато поменшало бронетехніки, але вони продовжують “кидати” вперед піхоту, намагаються йти досить великими групами.

“Ну, вже не йти, вже повзають. Ми не даємо їм йти нормально, продовжуємо нищити”, — сказав Штупун.

На запитання, які сили штурмують Авдіївку, Штупун відповів: “Різні. Це в основному мотострільці, також фіксуються мобілізовані з тимчасово окупованих територій. Також фіксуються підрозділи “шторм-z” і “шторм”.

Також Штупун пояснив чим зумовлене зниження інтенсивності наступальних дій росіян.

“Зумовлено тим, що вони зазнали величезних втрат, і навіть в росіян з’являються якісь думки, навіть росіяни хочуть жити, тому зараз бажаючих стало менше”, — розповів Штупун.

Доповнення

Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що в Авдіївці третій день спостерігається спадання напруги та зменшення обстрілів, але не можна виключати другу спробу штурму міста.

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