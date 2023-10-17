россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, но уже менее активно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, однако уже менее активно это проходит. У рашистов гораздо меньше бронетехники, но они продолжают «бросать» вперед пехоту. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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“В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“ враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Менее активно это проходит сейчас. В течение суток наши воины отбили более 10 атак врага”, — сказал Штупун.
Он отметил, что у россиян намного меньше бронетехники, но они продолжают “бросать” вперед пехоту, стараются идти достаточно большими группами.
“Ну, уже не идти, уже ползают. Мы не даем им идти нормально, продолжаем уничтожать”, — сказал Штупун.
На вопрос, какие силы штурмуют Авдеевку, Штупун ответил: “Разные. Это в основном мотострелки, также фиксируются мобилизованные с временно оккупированных территорий. Также фиксируются подразделения “шторм-z” и “шторм”.
Также Штупун объяснил, чем обусловлено снижение интенсивности наступательных действий россиян.
“Обусловлено тем, что они понесли огромные потери, и даже в русских появляются какие-то мысли, даже русские хотят жить, поэтому сейчас желающих стало меньше”, — рассказал Штупун.
Дополнение
Руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщал, что в Авдеевке третий день наблюдается спадание напряжения и уменьшение обстрелов, но не можно исключать вторую попытку штурма города.