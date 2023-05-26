Росіяни не мають сил йти далі Бахмуту – Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На Бахмутському напрямку поменшало боєзіткнень, а пвк «вагнер» дійсно виводить своїх бойовиків з міста. Про це УНН розповів речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий.
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«Вони частково ротують свої підрозділи на певних напрямках. Зменшилась кількість атак за цю добу. Було одне боєзіткнення, вчора два, попередніх дві доби по три боєзіткнення. Загалом 228 обстрілів відбулося за добу. Воїнами ЗСУ було вбито 46 окупантів, 75 – поранено. Підбита одна машина піхоти, одна гармата і один бойовий склад з боєприпасами», - заявив Череватий.
Ймовірність того, що російські окупанти намагатимуться наступати далі Бахмуту, речник Східного угруповання Сил оборони відкидає.
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«Ні, звичайно. Там побудована потужна оборона, я думаю, що їм скоро у зворотньому напрямку треба буде йти», - сказав Череватий.
Також речник Східного угруповання Сил оборони прокоментував заяви ватажка "вагнера" євгена прігожина про те, що у Бахмуті загинуло 20 тисяч його найманців, а кількість загиблих українських військових ще більша.
«Брєд. Цьому навіть військова наука суперечить. У них (росіян – ред.) загинуло в Бахмуті 20 тисяч, хоча насправді там більше, це те, що дають всі джерела: і американські, і сам він (прігожин – ред.) це визнавав. Ми не маємо права оголошувати скільки (загинуло українських воїнів – ред.), але навіть по оборонній науці, у будь-якому навчальному закладі вчать, що той, хто обороняється, несе втричі менше втрат, ніж той, хто наступає», - заявив Череватий у коментарі УНН.
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Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій, "битва за Бахмут" стала провальною піар-акцією ватажка пвк "вагнер" євгена пригожина. Повністю знекровлене злочинне угрупування тікає з метою зберегти своїх найманців, щоб не асоціюватись з майбутньою поразкою.