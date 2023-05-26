У россиян нет сил идти дальше Бахмута - Череватый

Детали

«Они частично ротируют свои подразделения на определенных направлениях. Уменьшилось количество атак за эти сутки. Было одно боестолкновение, вчера два, предыдущих двое суток по три боестолкновения. Всего 228 обстрелов произошло за сутки. Воинами ВСУ было убито 46 оккупантов, 75 – ранены. Подбита одна машина пехоты, одна пушка и один боевой склад с боеприпасами», - заявил Череватый.

Вероятность того, что российские оккупанты будут пытаться наступать дальше Бахмута, спикер Восточной группировки Сил обороны отвергает.

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«Нет, конечно. Там построена мощная оборона, я думаю, что им скоро в обратном направлении надо будет идти», - сказал Череватый.

Также спикер Восточной группировки Сил обороны прокомментировал заявления главаря "вагнера" евгена пригожина о том, что в Бахмуте погибло 20 тысяч его наемников, а количество погибших украинских военных еще больше.

«Бред. Этому даже военная наука противоречит. У них (россиян – ред.) погибло в Бахмуте 20 тысяч, хотя на самом деле там больше, это то, что дают все источники: и американские, и сам он (Пригожин – ред.) это признавал. Мы не имеем права объявлять сколько (погибло украинских воинов – ред.), но даже по оборонной науке, в любом учебном заведении учат, что тот, кто обороняется, несет втрое меньше потерь, чем тот, кто наступает», - заявил Череватый в комментарии УНН.

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Ранее

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций, "битва за Бахмут" стала провальной пиар-акцией главаря чвк "вагнер" евгения пригожина. Полностью обескровленная преступная группировка бежит с целью сохранить своих наемников, чтобы не ассоциироваться с будущим поражением.