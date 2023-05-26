Завдали значних втрат росіянам: Сирський показав роботу військових на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський опублікував відео на якому українські військові на Бахмутському напрямку завдали росіянам значних втрат, передає УНН.
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«Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують знищувати ворога. Приклад злагодженої роботи двох штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр по зачистці росіян. Ворог зазнав значних втрат», - підписав відео Сирський.
Доповнення
25 травня повідомлялося, що Сили оборони України продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмута.