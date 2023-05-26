Нанесли значительные потери россиянам: Сырский показал работу военных на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео на котором украинские военные на Бахмутском направлении нанесли россиянам значительные потери, передает УНН.
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«Бахмутское направление. Силы обороны продолжают уничтожать врага. Пример слаженной работы двух штурмовых групп 2 штурмового батальона 3 ОШБр по зачистке россиян. Враг понес значительные потери», - подписал видео Сырский.
Дополнение
25 мая сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.