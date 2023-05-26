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13 марта, 19:26 • 49038 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104996 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107825 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107983 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101855 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95777 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110414 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131432 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171335 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202451 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нанесли значительные потери россиянам: Сырский показал работу военных на Бахмутском направлении

Нанесли значительные потери россиянам: Сырский показал работу военных на Бахмутском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео на котором украинские военные на Бахмутском направлении нанесли россиянам значительные потери, передает УНН.

Цитата

«Бахмутское направление. Силы обороны продолжают уничтожать врага. Пример слаженной работы двух штурмовых групп 2 штурмового батальона 3 ОШБр по зачистке россиян. Враг понес значительные потери», - подписал видео Сырский.

Дополнение

25 мая сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.

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