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росіяни крадуть у мирних жителів зерновий урожай — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. російські загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують грабувати мирне населення України, намагаючись вивезли викрадене збіжжя. Про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. Так, в місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна", - зазначили у генштабі.

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