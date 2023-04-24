россияне воруют у мирных жителей зерновой урожай - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. российские захватчики на временно оккупированных территориях продолжают грабить мирное население Украины, пытаясь вывезли похищенное зерно. Об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.
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"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная “власть” пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда", - отметили в генштабе.
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