Через великі втрати російські загарбники використовують навчальні заклади у якості медичних — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою і через це вимушені використовувати навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях України у власних цілях, повідомляє Генштаб, передає УНН.
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"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Доповнення
У Генштабі зазначили, що через великі втрати, окупанти у пункті Містки Луганської області облаштували місцеву школу під військовий шпиталь.
"Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів", - додали у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо
росіяни не пропустили військову колону з пораненими окупантами, яка їхала з тимчасово окупованої Луганської області, на територію рф.