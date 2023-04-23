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Через великі втрати російські загарбники використовують навчальні заклади у якості медичних — Генштаб

Через великі втрати російські загарбники використовують навчальні заклади у якості медичних — Генштаб

Київ • УНН

 • 347080 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою і через це вимушені використовувати навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях України у власних цілях, повідомляє Генштаб, передає УНН.

Цитата

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Доповнення

У Генштабі зазначили, що через великі втрати, окупанти у пункті Містки Луганської області облаштували місцеву школу під військовий шпиталь.

"Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів", - додали у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо

росіяни не пропустили військову колону з пораненими окупантами, яка їхала з тимчасово окупованої Луганської області, на територію рф.

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