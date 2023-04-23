Из-за больших потерь российские захватчики используют учебные заведения в качестве медицинских - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. российские оккупанты продолжают нести большие потери на поле боя и поэтому вынуждены использовать учебные заведения на временно оккупированных территориях Украины в собственных целях, сообщает Генштаб, передает УНН.
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"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. Вследствие чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях", - сообщили в Генштабе ВСУ.
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В Генштабе отметили, что из-за больших потерь, оккупанты в пункте Мостки Луганской области обустроили местную школу под военный госпиталь.
"Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", - добавили в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним
россияне не пропустили военную колонну с ранеными оккупантами, которая ехала с временно оккупированной Луганской области, на территорию рф.