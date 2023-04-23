Из-за больших потерь российские захватчики используют учебные заведения в качестве медицинских - Генштаб

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. российские оккупанты продолжают нести большие потери на поле боя и поэтому вынуждены использовать учебные заведения на временно оккупированных территориях Украины в собственных целях, сообщает Генштаб, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. Вследствие чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

В Генштабе отметили, что из-за больших потерь, оккупанты в пункте Мостки Луганской области обустроили местную школу под военный госпиталь.

"Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", - добавили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

россияне не пропустили военную колонну с ранеными оккупантами, которая ехала с временно оккупированной Луганской области, на территорию рф.

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