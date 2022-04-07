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Росіяни готують зміни до законодавства, які дозволять їм усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою. Про це УНН пише з посиланням на Дар’ю Герасимчук, радника-уповноважену президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

Росіяни готують зміни до законодавства, які дозволять їм усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою

Деталі

Дітей, які вивезені на тимчасово окуповані території так званих "ДНР/ЛНР" та рф, хочуть роздавати російським родинам. 

Герасимчук наводить пост про "усыновление сирот с Донбасса российскими семьями": "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту"... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного опекунства. Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса", - йдеться в повідомленні.

Таке усиновлення - це порушення прав дитини. Зокрема, це порушує норми Конвенції ООН про права дитини.

А примусова департація цивільного населення (в даному випадку дітей ніхто не питав про бажання переселення) заборонена Женевською Конвенцією від 1949 року.

Згідно з вимогами ст. 283 Сімейного кодексу України, усиновлення іноземними громадянами дітей-громадян України має відбуватися за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. В Україні таким органом є Національна соціальна сервісна служба України.

Усиновлення іноземцями без погодження з офіційними органами України, є незаконним.

"В 2014 році росією вже реалізовувався проект "Поїзд надії" - з Москви в різні регіони росії відправлявся спеціальний потяг з охочими усиновити дитину. В тому ж таки 2014 році такий потяг приїжджав в окуповані росією Севастополь і Сімферополь.

Я, спільно з Омбудсманом Людмилою Денисовою та офісом Генерального прокурора Венедіктової Ірини об'єднуємо зусилля задля запобігання цьому протиправному злочину", - зазначила Герасимчук.

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