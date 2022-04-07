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Россияне готовят изменения в законодательство, которые позволят им усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре

Киев • УНН

 • 217601 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят россиянам усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре. Об этом УНН пишет со ссылкой на Дарью Герасимчук, советника-уполномоченную президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Россияне готовят изменения в законодательство, которые позволят им усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре

Детали

Детей, которые вывезены на временно оккупированые территории так называемых "ДНР/ЛНР" и рф, хотят раздавать российским семьям. 

Герасимчук приводит пост о "усыновление сирот с Донбасса российскими семьями": "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту"... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного опекунства. Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса", - говорится в сообщении.

Такое усыновление - это нарушение прав ребенка. В частности, это нарушает нормы Конвенции ООН о правах ребенка.

А принудительная департация гражданского населения (в данном случае детей никто не спрашивал о желании переселения) запрещена Женевской Конвенцией от 1949 года.

Согласно требованиям ст. 283 Семейного кодекса Украины, усыновление иностранными гражданами детей-граждан Украины должно происходить с согласия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей. В Украине таким органом является Национальная социальная сервисная служба Украины.

Усыновление иностранцами без согласования с официальными органами Украины, является незаконным.

"В 2014 году россией уже реализовывался проект "Поезд надежды" - из Москвы в разные регионы россии отправлялся специальный поезд с желающими усыновить ребенка. В том же 2014 году такой поезд приезжал в оккупированные россией Севастополь и Симферополь.

Я, совместно с Омбудсманом Людмилой Денисовой и офисом Генерального прокурора Венедиктовой Ирины объединяем усилия для предотвращения этого противоправного преступления", - отметила Герасимчук.

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