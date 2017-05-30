Росія заявила про готовність до переговорів з США щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Росія готова почати двосторонні переговори з США з приводу України і очікує призначення нового представника держдепу для переговорів з цього питання. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю російській газеті "Известия", передає УНН.
"Ми не проти більш активного діалогу з новою адміністрацією США з врегулювання ситуації на сході України. Більш того, з російської сторони останнім часом неодноразово підкреслювалося: як тільки в Вашингтоні призначать куратора цього напрямку - раніше ним займалася заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, - з нашого боку буде готовність приступити до предметного обговорення всіх проблем, які виникають", - сказав С.Рябков.
Роль головного переговірника від Росії залишиться за помічником президента РФ Владиславом Сурковим, повідомили джерела в адміністрації президента РФ.
Напередодні американські ЗМІ повідомили, що США готові до перезавантаження переговорів з РФ щодо України. Так, головним виконавцем ініціативи має стати посланець від держсекретаря Р.Тіллерсона, який вестиме переговори з В.Сурковим.