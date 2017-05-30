Россия заявила о готовности к переговорам с США по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Россия готова начать двусторонние переговоры с США по поводу Украины и ожидает назначения нового представителя госдепа для переговоров по этому вопросу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российской газете "Известия", передает УНН.
"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на востоке Украины. Более того, с российской стороны в последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления - ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, - с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех проблем, которые возникают", - сказал С.Рябков.
Роль главного переговорщика от России останется за помощником президента РФ Владиславом Сурковым, сообщили источники в администрации президента РФ.
Накануне американские СМИ сообщили, что США готовы к перезагрузке переговоров с РФ относительно Украины. Так, главным исполнителем инициативы должен стать посланник от госсекретаря Р.Тиллерсона, который будет вести переговоры с В.Сурковым.