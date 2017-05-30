Россия заявила о готовности к переговорам с США по Украине

"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на востоке Украины. Более того, с российской стороны в последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления - ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, - с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех проблем, которые возникают", - сказал С.Рябков.

Роль главного переговорщика от России останется за помощником президента РФ Владиславом Сурковым, сообщили источники в администрации президента РФ.

Накануне американские СМИ сообщили, что США готовы к перезагрузке переговоров с РФ относительно Украины. Так, главным исполнителем инициативы должен стать посланник от госсекретаря Р.Тиллерсона, который будет вести переговоры с В.Сурковым.