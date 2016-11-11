Росія заявила про докази застосування хімзброї сирійськими бойовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російські військові при проведенні розвідки на околиці Алеппо виявили докази застосування сирійськими бойовиками хімічної зброї. Про це повідомив в п'ятницю офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Офіцери Наукового центру військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС РФ під час проведення розвідки місцевості в районі "1070" (південно-західна околиця міста Алеппо) виявили докази застосування терористами хімічної зброї проти мирного населення і сирійських військовослужбовців", - зазначив І.Конашенков.
За його словами, "фахівцями міноборони Росії виявлені артилерійські боєприпаси терористів, які не розірвалися і що містять отруйні речовини. "Також взято проби ґрунту в місці їх застосування і осколки розірвалися боєприпасів", додав він.
Вказано, що після проведення експрес-аналізу в мобільній лабораторії встановлено, що "отруйними речовинами, якими були споряджені артилерійські боєприпаси бойовиків, з високим ступенем ймовірності є хлор і білий фосфор".
Глибокий аналіз виявлених в Алеппо отруйних речовин буде проведено в лабораторії хіміко-аналітичного контролю Наукового центру військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, що має акредитацію Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), сказав І.Конашенков.