Россия заявила о доказательствах применения химоружия сирийскими боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские военные при проведении разведки в окрестностях Алеппо обнаружили доказательства применения сирийскими боевиками химического оружия. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Офицеры Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ при проведении разведки местности в районе "1070" (юго-западная окраина города Алеппо) обнаружили доказательства применения террористами химического оружия против мирного населения и сирийских военнослужащих", - отметил И.Конашенков.
По его словам, "специалистами Минобороны России выявлены артиллерийские боеприпасы террористов, которые не разорвались и содержат ядовитые вещества." Также взяты пробы почвы в месте их применения и осколки разорвавшихся боеприпасов", добавил он.
Указано, что после проведения экспресс-анализа в мобильной лаборатории установлено, что "ядовитыми веществами, которыми были снабжены артиллерийские боеприпасы боевиков, с высокой степенью вероятности является хлор и белый фосфор".
Глубокий анализ выявленных в Алеппо ядовитых веществ будет проведено в лаборатории химико-аналитического контроля Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты, что имеет аккредитацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сказал И.Конашенков.