Росія вийшла в чвертьфінал ЧС

На 11 хвилині після навісу зі стандарту в російську штрафну м'яч відскочив від ноги Сергія Ігнашевіча і залетів у ворота. В кінці першого тайму росіяни зрівняли рахунок - Артем Дзюба реалізував пенальті. В основний і додатковий час рахунок залишався рівним.



У серії пенальті сильнішою виявилася Росія і виграла з рахунком 4:3.



Як повідомляв УНН, нападник Кріштіану Роналду поповнив свій список рекордів, вийшовши в основному складі збірної Португалії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Уругваю (1:2).