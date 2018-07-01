Росія вийшла в чвертьфінал ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Збірна Росії з футболу обіграла команду Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Матч в "Лужниках" завершився з рахунком 1:1, росіяни здобули перемогу в серії пенальті. Про це повідомляє УНН.
На 11 хвилині після навісу зі стандарту в російську штрафну м'яч відскочив від ноги Сергія Ігнашевіча і залетів у ворота. В кінці першого тайму росіяни зрівняли рахунок - Артем Дзюба реалізував пенальті. В основний і додатковий час рахунок залишався рівним.
У серії пенальті сильнішою виявилася Росія і виграла з рахунком 4:3.
Як повідомляв УНН, нападник Кріштіану Роналду поповнив свій список рекордів, вийшовши в основному складі збірної Португалії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Уругваю (1:2).