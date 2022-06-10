росія вивезла з білорусі частину ЗРК С-400 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Вчора, 9 червня, «Беларускі Гаюн» зафіксував пересування двох великих колон з технікою зс рф та зс рб трасою М10 з Брестської області до Гомельської, передає УНН.
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"В одній пересувалися: два ЗРК С-400 «Тріумф» з ТМЗ та радіолокаторами підсвічування та наведення до них, 5 Уралів із причепом Ф52, тентований МАЗ, бензовоз та МАЗ із радіостанцією. В іншій, яка рухалася з боку Калінковичів у бік Гомеля, був ЗПРК «Панцир» та 2 КамАЗи", - йдеться в повідомленні.
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Увечері того ж дня колони приїхали до Гомеля і частина техніки висунулась у напрямку Гомельського аеропорту. Тоді ж до аеропорту попрямувала й інша група ЗРК «С-400», ймовірно, з аеродрому в Зябрівці, де її замінили ЗРК, перебазовані з Брестської області, зазначає моніторингова група.
"Сьогодні, 10 червня, в районі 11:00, у Гомель із рф прилетів Ан-124-100 вкс рф під номером RA-82038 — борт із достатньою вантажопідйомністю, щоб підняти С-400, і саме на ньому з білорусі вивезли частину цих комплексів , а іншу техніку забрали кілька Іл-76", - повідомили «Беларускі Гаюн».
Додамо
Навчання зс в білорусі було продовжено як мінімум до 18 червня. Зазначимо, що такі нібито навчання тривають більше місяця. Вперше про них стало відомо на початку травня.