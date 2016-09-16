Росія вигадує історії про “українські ДРГ” у Криму через брак грошей — Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Окупаційна влада не здатна забезпечити належний соціальний рівень в анексованому Криму, тому і вигадує пропагандистські історії про “українських диверсантів”. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) “Світ, Європа та Україна: шторми змін”, передає кореспондент УНН.
“Окупаційна влада не здатна забезпечити належний соціальний рівень в окупованому Криму. І от як сказав Медведєв „грошей нема, а ви тримайтеся“. Ось чому вони шукають так званих „диверсантів з України“, що сталося на початку серпня, але нікого ще не знайшли”, — повідомив він.
Нагадаємо, 10 серпня ФСБ Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів в окупованому Криму на “критично важливих об’єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова”, в підготовці яких звинуватила Головне управління розвідки Міноборони та затримання одного з нібито організаторів “диверсії”.