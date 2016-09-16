Россия придумывает истории про "украинские ДРГ" в Крыму из-за нехватки денег - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Оккупационные власти не способны обеспечить должный социальный уровень в аннексированном Крыму, поэтому и придумывает пропагандистские истории про "украинских диверсантов". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа и Украина: штормы перемен", передает корреспондент УНН.
"Оккупационные власти не способны обеспечить должный социальный уровень в оккупированном Крыму. И вот как сказал Медведев "денег нет, а вы держитесь". Вот почему они ищут так называемых "диверсантов из Украины", что произошло в начале августа, но никого еще не нашли", - сообщил он.
Напомним, 10 августа ФСБ России заявила, что предотвратила совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", в подготовке которых обвинила Главное управление разведки Минобороны и задержания одного из якобы организаторов "диверсии".