Россия придумывает истории про "украинские ДРГ" в Крыму из-за нехватки денег - Президент

"Оккупационные власти не способны обеспечить должный социальный уровень в оккупированном Крыму. И вот как сказал Медведев "денег нет, а вы держитесь". Вот почему они ищут так называемых "диверсантов из Украины", что произошло в начале августа, но никого еще не нашли", - сообщил он.

Напомним, 10 августа ФСБ России заявила, что предотвратила совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", в подготовке которых обвинила Главное управление разведки Минобороны и задержания одного из якобы организаторов "диверсии".