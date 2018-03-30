Росія видворить двох нідерландських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія висилає двох нідерландських диппрацівників, що стало відповіддю на висилку двох дипломатів РФ після отруєння екс-полковника запасу ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє місцеве видання RTL Z, передає УНН.
"Мені щойно повідомили, що двоє моїх колег будуть депортовані: це удар, але посольство продовжуватиме функціонувати", - заявила посол Нідерландів в Москві Рене Джонс-Бос після відвідин МЗС РФ.
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які вчинили "недружні дії" щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією.