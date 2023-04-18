росія відстає в оснащенні та розгортає у війні танки часів Другої світової війни - CNN

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Чиновники заявили під час брифінгу у вівторок, що вони не бачили "великого сплеску збільшення кількості обладнання".

"У всякому разі, техніка, яку вони використовують, відноситься до старого покоління", - сказали вони, додавши, що Москва все більше покладалася на старі моделі танків під час війни.

"Почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, і справді ми бачили, як перші Т-55 викотили з переобладнання для введення в бій, і така ж картина з артилерійських знарядь також", - заявили чиновники.

Вперше Т-90 був представлений у 1992 році, Т-80 – у 1976 році, Т-72 – у 1972 році, а Т-55 – після Другої світової війни у 1948 році.

"Вони відстають у плані оснащення", - додали вони.

Офіційні особи також заявили, що росія, як і раніше, має труднощі з кадрами, пояснивши це тим, що, незважаючи на можливість зібрати велику кількість особового складу, Москва, як і раніше, не забезпечує його належної підготовки.

"Ми бачили, як у білорусі пройшли два відносно невеликі навчальні цикли, але зі 150 000 військовослужбовців, які, як вони стверджували, були мобілізовані, ми, ймовірно, бачили, можливо, 15 000 осіб, які пройшли якийсь тренінг на рівні роти", - заявили офіційні особи. "Ось де ми бачимо російську силу, її було деградовано порівняно з тією силою, яка спочатку входила до України".

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