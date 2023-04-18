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россия отстает в оснащении и развертывает в войне танки времен Второй мировой войны - CNN

россия отстает в оснащении и развертывает в войне танки времен Второй мировой войны - CNN

Киев • УНН

 • 544832 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Западные официальные лица заявили, что россия "откатывается назад" с оборудованием, которое она использует в Украине, объясняя это тем, что они видели, как Москва разворачивает танки, первоначально построенные после Второй мировой войны, тогда как она пытается пополнить запасы утраченной бронетехники. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Чиновники заявили во время брифинга во вторник, что они не видели "большого всплеска увеличения количества оборудования".

"Во всяком случае, техника, которую они используют, относится к старому поколению", - сказали они, добавив, что Москва все больше полагалась на старые модели танков во время войны.

"Начали с Т-80 и Т-90, перешли к Т-72, и мы видели, как первые Т-55 выкатили из переоборудования для ввода в бой, и такая же картина с артиллерийскими орудиями также", - заявили чиновники.

Впервые Т-90 был представлен в 1992 году, Т-80 – в 1976 году, Т-72 – в 1972 году, а Т-55 – после Второй мировой войны в 1948 году.

"Они отстают в плане оснащения", - добавили они.

Официальные лица также заявили, что россия по-прежнему испытывает трудности с кадрами, объяснив это тем, что, несмотря на возможность собрать большое количество личного состава, Москва по-прежнему не обеспечивает его надлежащей подготовки.

"Мы видели, как в беларуси прошли два относительно небольших учебных цикла, но из 150 000 военнослужащих, которые, как они утверждали, были мобилизованы, мы, вероятно, видели, возможно, 15 000 человек, которые прошли какой-то тренинг на уровне роты", - заявили официальные лица. "Вот где мы видим российскую силу, она была деградирована по сравнению с той силой, которая изначально входила в Украину".

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