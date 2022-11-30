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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32285 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росія відмовляється обговорювати зі США контроль над озброєннями через Україну

росія відмовляється обговорювати зі США контроль над озброєннями через Україну

Київ • УНН

 • 981593 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. росія не має наміру обговорювати зі США Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), поки Вашингтон постачає зброю Києву, заявила в середу офіційний представник мзс марія захарова, пише УНН.

Деталі

Москва "високо цінує" СНО, він відповідає взаємним інтересам росії та Америки, але для його обговорення мають бути "відповідні умови", заявила захарова в інтерв'ю росЗМІ.

"Сполучені Штати Америки мають намір поставити ще більше зброї в регіон конфлікту, в якому російська федерація бере безпосередню участь. Так от, вони поставлятимуть всю цю зброю, вони підбурюватимуть київський режим до ще більшого кровопролиття, виділятимуть гроші за екстремістську діяльність, яка ведеться під егідою цих неадекватних людей на Банковій (вулиця, де знаходиться офіс президента України - ред.), і ми сидітимемо з ними за одним столом і обговорюватимемо з ними питання взаємної безпеки, у тому числі й у їхніх інтересах?".

В окремій заяві в Telegram захарова також прокоментувала критику ударів росії по енергетичній інфраструктурі України та опублікувала уривок із брифінгу колишнього прессекретаря НАТО Джеймі Ші, в якому він виправдовує удари альянсу по енергетичній інфраструктурі колишньої Югославії.

"(Генеральному секретареві НАТО Єнсу) Столтенбергу, (головному дипломату ЄС Жозепу) Боррелю та білим хаузикам ("жителям" Білого дому) на згадку", - написала захарова.

Додамо

На брифінгу 25 травня 1999 року, коли його попросили пояснити атаки НАТО на енергетичну інфраструктуру, Ші сказав: "Ця електроенергія, ці об'єкти керують військовою машиною (колишнього президента Сербії Слободана) Мілошевича, тому вони є мішенню. Йому вирішувати, чи хоче він використовувати ці генератори для своїх лікарень та своїх шкіл, чи своїх навчальних закладів. Чи він хоче використовувати їх, щоб зберегти свою військову машину. Якщо для нього це головний біль, добре, я не збираюся вибачатися за це, ми хочемо, щоб він мав такі головні болі".

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