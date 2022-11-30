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россия отказывается обсуждать с США контроль над вооружениями через Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. россия не намерена обсуждать с США Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока Вашингтон поставляет оружие Киеву, заявила в среду официальный представитель мид мария захарова, пишет УНН.

Детали

Москва "высоко ценит" СНВ, он отвечает взаимным интересам россии и Америки, но для его обсуждения должны быть "соответствующие условия", заявила захарова в интервью росСМИ.

"Соединенные Штаты Америки намерены поставить еще больше оружия в регион конфликта, в котором российская федерация принимает непосредственное участие. Так вот, они будут поставлять все это оружие, они будут подстрекать киевский режим к еще большему кровопролитию, выделять деньги за экстремистскую деятельность, которая ведется под эгидой этих неадекватных людей на Банковой (улица, где находится офис президента Украины - ред.), и мы будем сидеть с ними за одним столом и будем обсуждать с ними вопросы взаимной безопасности, в том числе и в их интересах?".

В отдельном заявлении в Telegram захарова также прокомментировала критику ударов россии по энергетической инфраструктуре Украины и опубликовала отрывок из брифинга бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Ши, в котором он оправдывает удары альянса по энергетической инфраструктуре бывшей Югославии.

"(Генеральному секретарю НАТО Йенсу) Столтенбергу, (главному дипломату ЕС Жозепу) Боррелю и белым хаузикам ("жителям" Белого дома) в память", - написала захарова.

Добавим

На брифинге 25 мая 1999 года, когда его попросили объяснить атаки НАТО на энергетическую инфраструктуру, Ши сказал: "Эта электроэнергия, эти объекты управляют военной машиной (бывшего президента Сербии Слободана) Милошевича, поэтому они являются мишенью. Ему решать, хочет ли он использовать эти генераторы для своих больниц и своих школ, или своих учебных заведений, хочет ли он использовать их, чтобы сохранить свою военную машину. Если для него это головная боль, хорошо, я не собираюсь извиняться за это, мы хотим, чтобы у него были такие головные боли".

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