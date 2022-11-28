росія в "односторонньому порядку" відклала зустріч із США з ядерних озброєнь - росЗМІ

Деталі

Як повідомили газеті у посольстві США в Москві, що росія в "односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати".

Офіційні особи двох країн мали зустрітися в єгипетській столиці з 29 листопада по 6 грудня, щоб обговорити поновлення інспекцій у рамках нового договору про скорочення ядерних озброєнь.

Доповнення

Минулого року росія та США продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь до лютого 2026 року, але з зими 2020 року інспекції за договором не проводилися. Нове скорочення накладає обмеження на кількість пускових установок стратегічних ядерних ракет, які може розгорнути кожна сторона, але не обмежує кількість боєздатних ядерних боєзарядів, які можуть бути накопичені.