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росія в "односторонньому порядку" відклала зустріч із США з ядерних озброєнь - росЗМІ

росія в "односторонньому порядку" відклала зустріч із США з ядерних озброєнь - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1013198 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. росія в "односторонньому порядку" відклала заплановані цього тижня переговори з офіційними особами США з ядерного роззброєння в Каїрі, повідомила в понеділок російська газета "КоммерсантЪ" з посиланням на посольство США, пише УНН.

Деталі

Як повідомили газеті у посольстві США в Москві, що росія в "односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати".

Офіційні особи двох країн мали зустрітися в єгипетській столиці з 29 листопада по 6 грудня, щоб обговорити поновлення інспекцій у рамках нового договору про скорочення ядерних озброєнь.

Доповнення

Минулого року росія та США продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь до лютого 2026 року, але з зими 2020 року інспекції за договором не проводилися. Нове скорочення накладає обмеження на кількість пускових установок стратегічних ядерних ракет, які може розгорнути кожна сторона, але не обмежує кількість боєздатних ядерних боєзарядів, які можуть бути накопичені.

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