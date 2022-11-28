россия в "одностороннем порядке" отложила встречу с США по ядерным вооружениям - росСМИ

Детали

Как сообщили газете в посольстве США в Москве, что россия в "одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты".

Официальные лица двух стран должны были встретиться в египетской столице с 29 ноября по 6 декабря, чтобы обсудить возобновление инспекций в рамках нового договора о сокращении ядерных вооружений.

Дополнение

В прошлом году россия и США продлили действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до февраля 2026 года, но с зимы 2020 года инспекции по договору не проводились. Новое сокращение налагает ограничения на количество пусковых установок стратегических ядерных ракет, которые может развернуть каждая сторона, но не ограничивает количество накопившихся боеспособных ядерных боезарядов.