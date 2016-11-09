Росія спробує використати перемогу Д.Трампа на газовому ринку - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Газовий сектор України, та країна в цілому не одразу відчують якісь зміни у зв’язку з перемогою Дональда Трампа на виборах США. Це станеться десь за півроку. І зрозуміло, що РФ буде намагатися використати ці обставини у питаннях розвитку газового ринку. Про це у коментарі УНН зазначив політолог Микола Давидюк.
Так, за його словами, світові нафтові ринки вже відреагували на результати виборів Президента США.
“Вже нафтові ринки відреагували, наприклад, на 10% просів курс мексиканського песо, тому що більш за все Д.Трамп буде переглядати торгові угоди з Мексикою, зокрема нафтовий договір.
Я думаю, що до України це дійде також, але пізніше. Україна не є у списку перших завдань, які буде робити Д.Трамп і його адміністрація, — перше. І друге, він не робив якихось окремих заяв щодо енергетики. Стосовно можливої дружби з В.Путіним, то я теж не ставив би це в пріоритет. Адже його пріоритетом все ж будуть США і його заяви, які він робив для свої виборців.
Разом з тим, зрозуміло, що Росія буде намагатися це використати у напрямку того ж газового ринку... Єдине питання на скільки їй це вдасться”, — вважає М.Давидюк.
Політолог додав, що відчути якість зміні у зв’язку з новим Президентом США Україна зможе десь за півроку. Однак, нам не варто чекати на ці зміни, а потрібно брати ініціативу щодо вирішення низки проблемних питань у свої руки.
“Насправді для України зараз можливість не чекати те, що будуть вирішувати у Вашингтоні чи Кремлі, а самій виходити з ініціативами.
Україні зараз потрібно не чекати, а давати альтернативні плани розвитку ситуації по Криму, по Донбасу. Виходити, робити їх публічними і пропонувати партнерам, у тому числі США.
Я вже говорив, що Україна не мала альтернативного плану щодо приходу Д.Трампа до влади, тому сьогодні його треба швидко робити і будувати дещо інші відносини, ніж вони були з Обамою.
З іншого боку співпрацю нашої країни із США не треба персоналізувати, а треба працювати з офіційними політичними інституціями, адже не лише Д.Трамп буде управляти Штатами”, — зазначив М.Давидюк.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Д.Трампа обрали Президентом США.
В.Путін вже привітав його з перемогою.
В.Гройсман сподівається, що нова адміністрація США продовжить курс підтримки України.