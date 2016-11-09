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Россия попытается использовать победу Д.Трампа на газовом рынке - эксперт

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Газовый сектор Украины, и страна в целом не сразу почувствуют какие-то изменения в связи с победой Дональда Трампа на выборах США. Это произойдет примерно через полгода. И понятно, что РФ будет пытаться использовать эти обстоятельства в вопросах развития газового рынка. Об этом в комментарии УНН сказал политолог Николай Давыдюк.

Так, по его словам, мировые рынки уже отреагировали на результаты выборов Президента США.

"Уже нефтяные рынки отреагировали, например, на 10% просел курс мексиканского песо, так как больше всего Д.Трамп будет пересматривать торговые соглашения с Мексикой, нефтяной договор.

Я думаю, что до Украины это дойдет также, но позже. Украина не является в списке первых задач, которые будет выполнять Д.Трамп и его администрация, - первое. И второе, он не делал каких-то отдельных заявлений по энергетике. Относительно возможной дружбы с Путиным, то я тоже не ставил бы это в приоритет. Ведь его приоритетом все же будут США и его заявления, которые он делал для своих избирателей.

Вместе с тем, понятно, что Россия будет пытаться это использовать в направлении того же газового рынка... Единственный вопрос на сколько ей это удастся", - считает Н.Давыдюк.

Политолог добавил, что почувствовать качество изменений в связи с новым Президентом США Украина сможет где-то через полгода. Однако, нам не стоит ждать этих изменений, а нужно брать инициативу в решении ряда проблемных вопросов в свои руки.

"На самом деле для Украины сейчас есть возможность не ждать, что будут решать в Вашингтоне или Кремле, а самой выходить с инициативами.

Украине сейчас нужно не ждать, а давать альтернативные планы развития ситуации по Крыму, по Донбассу. Выходить, делать их публичными и предлагать партнерам, в том числе США.

Я уже говорил, что Украина не имела альтернативного плана по приходу Д.Трампа к власти, поэтому сегодня его надо быстро делать и строить несколько иные отношения, чем они были с Обамой.

С другой стороны сотрудничество нашей страны с США не надо персонализировать, а надо работать с официальными политическими институтами, ведь не только Д.Трамп будет управлять Штатами", - отметил Н.Давыдюк.

Напомним, как сообщал УНН, Д.Трампа избрали президентом США.

В.Путин уже поздравил его с победой.

В.Гройсман надеется, что новая администрация США продолжит курс поддержки Украины.

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