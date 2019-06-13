Росія розраховує на прагматичний підхід нової влади України в газових переговорах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Росія сподівається на конструктивний діалог з Україною в питанні транзиту російського газу через територію України після 2019 року. Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак на зустрічі з заступником голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"У нашій позиції немає ніякої політики, ми розраховуємо, що ми зможемо продемонструвати конструктивний діалог, нове керівництво України зможе продемонструвати прагматичний підхід у питанні про продовження транзиту через свою територію після 2019 року. Я впевнений, що за будь-якого формату переговори можуть бути успішними тільки на шляху пошуку компромісів", - сказав він.
Зустріч Новака і Мароша Шефчовича проходить в Москві. За інформацією ЗМІ, вони планують обговорити не тільки транзит газу через Україну після 2019 року, але і питання про постачання газу в Україну, питання про розвиток газотранспортної інфраструктури з Росії в Євросоюз і проблематику енергетичного кола Білорусія - Латвія - Литва - Росія (БРЕЛЛ).
Нагадаємо, під час візиту до Києва на інавгурацію Президента України Володимира Зеленського Марош Шефчович заявив журналістам про намір акцентувати під час візиту в Москву, що "Євросоюз прагне і має намір якомога швидше відновити (тристоронні - ред.) переговори" між Росією, Україною і ЄС по транзиту газу.