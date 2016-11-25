Росія пропонує кримчанам землю на Магадані

"Підконтрольне Кремлю міністерство майнових і земельних відносин Криму запрошує жителів півострова стати учасниками програми “Далекосхідний гектар” і отримати земельну ділянку на територіях Далекосхідного федерального округу", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, "заявки на участь в цій програмі кримчани можуть подавати з 1 лютого 2017 року".

Вказано також, що підконтрольне Кремлю міністерство майнових і земельних відносин Криму планує передати в міську власність житлові приміщення житлових будинків, які перебувають на балансі державних організацій. Це дозволить, по запевненням кримської "влади", в установленому порядку за договорами соціального найму або договорами найму надавати громадянам житлові приміщення.