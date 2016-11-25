Россия предлагает крымчанам землю в Магадане

"Подконтрольное Кремлю министерство имущественных и земельных отношений Крыма приглашает жителей полуострова стать участниками программы " Дальневосточный гектар " и получить земельный участок на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "заявки на участие в этой программе крымчане могут подавать с 1 февраля 2017 года".

Указано также, что подконтрольное Кремлю министерство имущественных и земельных отношений Крыма планирует передать в городскую собственность жилые помещения жилых домов, находящихся на балансе государственных организаций. Это позволит, по заверениям крымской "власти", в установленном порядке по договорам социального найма или договорам найма предоставлять гражданам жилые помещения.