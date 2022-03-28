росія постраждає від найсерйозніших наслідків нападу на Україну – канцлер Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Москва порушила всі правила міжнародного порядку, застосувавши силу для усунення кордонів, і росія найбільше постраждає від наслідків цього, заявив у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Необхідність гарантувати безпеку в Європі є однією з основних ідей повоєнного періоду, з яким усі, включаючи росію, погодилися після 1990 року", — сказав Шольц на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.
"На це може бути лише одна відповідь. По-перше, ми закликаємо росію припинити війну. По-друге, ми робимо себе настільки сильними, щоб не відбулися напади на країни ЄС чи НАТО, тому що ми є достатньо сильними, щоб відповісти на це", — додав Шольц.
Додамо
Найбільші економіки "Великої сімки" погодилися відхилити вимогу Москви платити за експорт російського газу в рублях, заявив у понеділок міністр енергетики Німеччини.