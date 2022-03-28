Россия пострадает от самых серьезных последствий нападения на Украину - канцлер Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Москва нарушила все правила международного порядка, применив силу для устранения границ, и россия больше всех пострадает от последствий этого, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Необходимость гарантировать безопасность в Европе является одной из основных идей послевоенного периода, с которым все, включая россию, согласились после 1990 года", — сказал Шольц на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
"На это может быть только один ответ. Во-первых, мы призываем россию прекратить войну. Во-вторых, мы делаем себя настолько сильными, чтобы не произошли нападения на страны ЕС или НАТО, потому что мы достаточно сильны, чтобы ответить на это", — добавил Шольц.
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Крупнейшие экономики "Большой семерки" согласились отклонить требование Москвы платить за экспорт российского газа в рублях, заявил в понедельник министр энергетики Германии.