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Россия пострадает от самых серьезных последствий нападения на Украину - канцлер Шольц

Киев • УНН

 • 86736 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Москва нарушила все правила международного порядка, применив силу для устранения границ, и россия больше всех пострадает от последствий этого, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Россия пострадает от самых серьезных последствий нападения на Украину - канцлер Шольц

Цитата

"Необходимость гарантировать безопасность в Европе является одной из основных идей послевоенного периода, с которым все, включая россию, согласились после 1990 года", — сказал Шольц на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"На это может быть только один ответ. Во-первых, мы призываем россию прекратить войну. Во-вторых, мы делаем себя настолько сильными, чтобы не произошли нападения на страны ЕС или НАТО, потому что мы достаточно сильны, чтобы ответить на это", — добавил Шольц.

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