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Росія планує загрожувати вбивством українцям, які не здадуться - США

Росія планує загрожувати вбивством українцям, які не здадуться - США

Київ • УНН

 • 247455 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Адміністрація Байдена вважає, що Росія погрожуватииме убити сім'ї українських солдатів, якщо вони не здадуться, заявив у п'ятницю офіційний представник США на тлі російського вторгнення, що триває в Україну, передає УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Наша інформація також вказує на те, що Росія планує загрожувати вбивством членам сімей українських солдатів, якщо вони не здадуться", - сказав чиновник, який також високо оцінив "неймовірну хоробрість", виявлену українцями в перший день боїв.

Деталі

Офіційний представник США також заявив, що Кремль проводить кампанію з дезінформації, щоб припустити, що велика кількість українських військовослужбовців вже здалася російським силам.

"Ми віддаємо належне українському народу за те, що він продемонстрував силу та рішучість у відповідь на неспровокований напад значно більшої армії", — вказав чиновник, додавши: "Однак ми стурбовані тим, що Росія планує відмовити їх та змусити здатися за допомогою дезінформації. Наша інформація вказує на те, що Росія проводить дезінформаційну кампанію, публікуючи неправдиві повідомлення про масову капітуляцію українських військ".

Додамо

Держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно попередив про можливість масових порушень прав людини щодо українського народу з боку Росії.

"Усі дані свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому, і ми вважаємо, що Москва розробила плани широкомасштабних порушень прав людини - і потенційно ще серйозніших - щодо українського народу", - сказав він у четвер.

У п'ятницю міністр закордонних справ України повторив стурбованість США щодо можливості майбутніх порушень прав людини. Посилаючись на розвіддані, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можливі операції Росії під помилковим прапором, які помилково виставлять українців агресорами.

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