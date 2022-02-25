Россия планирует угрожать убийством украинцам, которые не сдадутся - США

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"Наша информация также указывает на то, что Россия планирует угрожать убийством членам семей украинских солдат, если они не сдадутся", - сказал чиновник, который также высоко оценил "невероятную храбрость", проявленную украинцами в первый день боев.

Детали

Официальный представитель США также заявил, что Кремль проводит кампанию по дезинформации, чтобы предположить, что большое количество украинских военнослужащих уже сдалась российским силам.

"Мы отдаем должное украинскому народу за то, что он продемонстрировал силу и решимость в ответ на неспровоцированное нападение значительно большей армии", — указал чиновник, добавив: "Однако мы обеспокоены тем, что Россия планирует отговорить их и заставить сдаться с помощью дезинформации. Наша информация указывает на то, что Россия ведет дезинформационную кампанию, публикуя ложные сообщения о массовой капитуляции украинских войск".

Добавим

Госсекретарь Энтони Блинкен недавно предупредил о возможности массовых нарушений прав человека в отношении украинского народа со стороны России.

"Все данные свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему, и мы считаем, что Москва разработала планы широкомасштабных нарушений прав человека - и потенциально еще более серьезных - в отношении украинского народа", - сказал он в четверг.

В пятницу министр иностранных дел Украины повторил обеспокоенность США относительно возможности будущих нарушений прав человека. Ссылаясь на разведданные, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможны операции России под ложным флагом, которые по ошибке выставят украинцев агрессорами.