росія планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців – розвідка

Цитата

“Вони (окупанти – ред.) застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого “Боевого армейского резерва страны” (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави”, – сказав він.

Деталі

За словами представника ГУР МО України, сьогодні росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил. Мобілізація, яку планують оголосити, не допоможе окупантам у війні проти України.

“Тому що моральний стан військовослужбовців, які ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав зс рф все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну”, – зазначив він.

Доповнення

Виснаження мобілізаційного потенціалу основних «донорів» війни проти України – бурятії, туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує кремль активізуватись в так знаних «центральних областях.

Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, андрій воробйов, губернатор московської області. Один з «вірних штиків» путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони рф сергія шойгу, відзначають у розвідці.